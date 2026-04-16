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#Roman francophone

La république de Freia

Nicolas Bouchard, Bouchard Nicolas

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A l'est de Berlin, au début de l'année 1945. Alors que le Reich agonise et que la Seconde Guerre mondiale s'achève dans un déluge de feu, Freia, jeune infirmière allemande, se voit confier une mission impossible : protéger plusieurs groupes d'enfants réfugiés. Parmi eux, des jeunes juifs cachés depuis des années dans la campagne allemande, des orphelins de guerre dont les parents se sont suicidés plutôt que de tomber aux mains de l'Armée rouge, et des jeunes nazis nés dans un Lebensborn, ces foyers destinés à engendrer la " race aryenne " rêvée par Himmler. Entre l'avancée soviétique et les dernières poches de fanatiques nazis, Freia tente de sauver ces enfants que tout oppose : victimes et bourreaux en devenir, innocents marqués par la folie des adultes. Dans un monde dévasté, elle invente une fragile utopie — la République de Freia, un refuge fondé sur la solidarité, la dignité et l'humanité. Inspiré de faits historiques, La République de Freia est un roman historique bouleversant sur les dernières heures du III? Reich, une plongée au coeur de l'Allemagne en ruines où l'innocence enfantine devient le dernier rempart contre la barbarie. Une odyssée humaniste et poignante, où la compassion d'une femme brave la guerre et la folie des hommes.

Par Nicolas Bouchard, Bouchard Nicolas
Chez Editions Complicités

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Auteur

Nicolas Bouchard, Bouchard Nicolas

Editeur

Editions Complicités

Genre

XXe siècle

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La république de Freia

Nicolas Bouchard, Bouchard Nicolas

Paru le 16/04/2026

349 pages

Editions Complicités

25,00 €

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