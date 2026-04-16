La Seconde Mort de Locke

Amour. Loyauté. Sacrifice. Grey Flynn a consacré sa vie à son mage, Kier. Elle sera son épée sur le champ de bataille, sa guérisseuse et sa protectrice. Kier peut puiser à volonté dans le puits infini de pouvoir brut qui sommeille en elle. Grey ferait n'importe quoi pour Kier, serait n'importe quoi pour lui, s'il le lui demandait. Lorsqu'une quête visant à protéger l'enfant d'un royaume ennemi les entraîne au coeur dangereux de la guerre qui déchire leur nation, Grey et Kier devront décider ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour protéger leur secret. Car Grey n'est pas une source magique ordinaire, mais l'héritière de l'île perdue de Locke, la source de tout pouvoir. Si elle meurt, toute la magie mourra avec elle.