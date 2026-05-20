The Ruthless Fae King

En tant que princesse de la cour de l'Automne, j'ai toujours su que mon destin serait scellé à un prétendant que je n'aurais pas choisi. Mais quand mon père décide de former une alliance avec le roi de l'Hiver, je ne peux me résoudre à accepter ce mariage. Malgré une beauté sans pareil, Lucien Thorne est redouté de tous, et surtout, il est doté d'un coeur froid et cruel. Pourtant, au fil de nos rencontres, je découvre un homme bien plus complexe que les rumeurs ne le laissent entendre, marqué par des blessures profondes. Alors que la guerre menace d'éclater, les royaumes doivent unir leurs forces pour affronter la reine du Crépuscule. Entre complots et alliances inattendues, un seul faux pas pourrait plonger le royaume des faes ainsi que tout Avalier dans les ténèbres.