La petite baleine

Un album illustré et une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie de la baleine bleue. Je suis née dans l'océan, immense et silencieux. Autour de moi, tout était bleu. Serrée contre ma maman, je nageais doucement. Elle m'aidait à remonter pour respirer... Une petite baleine raconte sa naissance dans l'océan immense, ses premiers mois, collée à sa maman, sa découverte du krill et les grandes migrations, jusqu'au moment où elle donne à son tour naissance à une petite baleine. La collection Cycles Naturels explique aux jeunes enfants les cycles de vie des animaux, des plantes et de la nature. Les histoires tendres, les textes simples et les illustrations colorées facilitent la compréhension des mécanismes naturels, avec une page d'explications pédagogiques à la fin de chaque livre.