Une biographie d'Ousmane Dembélé

Rien ne prédestinait Ousmane à un destin aussi exceptionnel. Pourtant, très tôt, il se rend compte qu'il a de l'or au bout des orteils. Ses dribbles et ses touches de balle ne laissent pas indifférent. Repéré par les plus grands clubs, il intègre d'abord le Stade Rennais, puis le Borussia Dortmund, le FC Barcelone, et enfin le PSG. En club comme en équipe de France, Ousmane brille par sa hargne et son talent. Champion du monde, vainqueur de la Ligue des champions, Ballon d'or... tout lui réussit ! Une biographie écrite par Luca Caioli et Cyril Collot, journalistes sportifs auteurs de nombreux ouvrages sur le football. Destins de champions, la série de biographies 100 % sport ! - Toute la vie et la carrière d'Ousmane Dembélé racontées dans cette biographie inédite - Une biographie richement documentée, illustrée par des photos du champion - Comprend une fiche d'identité du joueur, son palmarès et un quiz pour tester tes connaissances sur Ousmane Dembélé ! Dès 8 ans.