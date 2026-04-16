La Société des objets magiques

Après Le Livre des Portes , le nouveau roman de Gareth Brown. Magique ! Depuis près d'un siècle, les membres de quatre familles se réunissent régulièrement, en secret, dans la cave d'une librairie de Londres. Leur mission : préserver de toutes les convoitises des objets dotés de pouvoirs surnaturels - et protéger le monde de leur magie. Mais l'heure est grave : pour la première fois depuis des décennies, un nouvel artefact a été signalé à Hong Kong. La plus jeune recrue de l'organisation, Magda Sparks, est envoyée sur place pour le récupérer. A peine arrivée, Magda se retrouve face à un mystérieux individu qui semble tout savoir de la société secrète - et des reliques qu'elle protège. Très vite, tout ce en quoi elle croyait est remis en question : le rôle des objets magiques, la véritable mission de son ordre, et même l'histoire de sa propre famille. Dans un monde où les apparences sont trompeuses et les dangers multiples, Magda devra-t-elle recourir à la magie pour survivre ? Après Le Livre des Portes , Gareth Brown nous offre ici une nouvelle aventure magique, aussi passionnante que réjouissante. Faisant preuve d'une imagination hors du commun, il crée un monde mystérieux parallèle au nôtre, et nous ensorcelle littéralement de la première à la dernière page. A propos du Livre des Portes : " Grisant, exubérant et riche en aventures. " Stuart Turton " Un premier roman impressionnant et fiévreux. " Lee Child