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L'agenda de poche de la famille organisée

Collectif, Play Bac

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La marque n°1 de l'organisation familiale Frigobloc existe AUSSI en agendas ! Pour une vie de famille bien organisée, craquez pour l'agenda de poche bleu : un format compact et original avec un agenda détachable à glisser dans son sac. Retrouvez : - 16 plannings mensuels pour s'organiser à l'avance, - 1 agenda hebdomadaire pour tout noter et ne plus rien oublier, - Des pages pratiques pour tout garder à portée de main, - Un calendrier annuel 2026-2027, - Les dates officielles des vacances scolaires, - Un mémo des anniversaires à souhaiter, - Les numéros utiles (famille, numéros d'urgence, médecins, copains des enfants...), - 6 emplois du temps, - Des espaces scolarité, garde des enfants, activités extrascolaires, infos santé (sécurité sociale, mutuelle, vaccins et examens de l'année). En bonus, 4 blocs malins : liste de courses, liste de tâches, 2 blocs-mémos autocollants. 16 mois de septembre 2026 à décembre 2027 !

Par Collectif, Play Bac
Chez Play Bac

|

Auteur

Collectif, Play Bac

Editeur

Play Bac

Genre

Agendas adulte

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L'agenda de poche de la famille organisée

Collectif, Play Bac

Paru le 27/05/2026

192 pages

Play Bac

12,95 €

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