- Deux frères que tout oppose sous l'emprise d'un père avide de pouvoir. - Un concours artistique où tous les coups sont permis... tant qu'on ne se fait pas prendre. - Une réflexion sur l'art, où un chefd'oeuvre n'est possible qu'en luttant contre soi-même. Tous les trente ans, la Confédération organise le prestigieux concours de l'Inspiration Divine. Les héritiers des six maisons y participent. Celui qui accomplira le Prodige capable d'émerveiller le Sérénissime, la divinité tutélaire de la Confédération, deviendra le nouveau Doge jusqu'au prochain concours. Faussaire de génie, Andréa est capable de reproduire à la perfection les plus grands chefs-d'oeuvre comme s'il en détenait l'âme. Cesare, lui, est un artiste d'exception dont le talent brille autant que les angoisses le dévorent. Demi-frères qui s'ignorent, ils sont réunis par leur père pour représenter ensemble la maison des Tailleurs d'images lors du prochain concours de l'Inspiration Divine. L'ambition de ce dernier ? Garder le pouvoir, qu'il a lui-même conquis trente ans plus tôt en devenant Doge. C'est donc à un duel fratricide qu'il condamne Andréa, fils illégitime arraché à sa mère qu'il ne reverra qu'en cas de victoire, et Cesare, qui cherche désespérément la reconnaissance paternelle. Face à eux, les héritiers des autres maisons - ; redoutables, ambitieux, prêts à toutes les audaces, même les plus obscures - ; rivalisent pour attirer l'attention du Sérénissime. Mais dans une Académie des arts gangrenée par les intrigues, les mensonges et les manipulations, leurs véritables adversaires sont-ils ceux qu'on leur désigne ? Inspiré de la Renaissance italienne, un roman intense sur les tourments de la création, ses merveilles, et les sacrifices qu'elle exige.