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Blue Period Tome 18

Tsubasa Yamaguchi

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A l'occasion d'un verre avec les membres du club d'art de son lycée, Yatora retrouve Mori, celle grâce à qui il a mis un pied dans le monde de l'art. Les anciens camarades décident alors d'organiser une exposition collective sur le thème "Pour toi". Invité par Mori à voir une expo, Yatora trouve l'inspiration pour son oeuvre et prend son courage à deux mains pour avouer à la jeune femme son admiration. Or, celle-ci lui répond qu'elle n'envisage pas de carrière d'artiste et chamboule tout son rêve...

Par Tsubasa Yamaguchi
Chez Pika Edition

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Auteur

Tsubasa Yamaguchi

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Blue Period Tome 18

Tsubasa Yamaguchi

Paru le 20/05/2026

192 pages

Pika Edition

7,70 €

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