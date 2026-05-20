Blue Period Tome 18

A l'occasion d'un verre avec les membres du club d'art de son lycée, Yatora retrouve Mori, celle grâce à qui il a mis un pied dans le monde de l'art. Les anciens camarades décident alors d'organiser une exposition collective sur le thème "Pour toi". Invité par Mori à voir une expo, Yatora trouve l'inspiration pour son oeuvre et prend son courage à deux mains pour avouer à la jeune femme son admiration. Or, celle-ci lui répond qu'elle n'envisage pas de carrière d'artiste et chamboule tout son rêve...