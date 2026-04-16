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#Album jeunesse

Dans le baba

Edouard Manceau

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Et PAN ! Dans le baba... Quand petit ourson sort sa couronne de son sac, rien ne va plus ! Cette couronne lui donnerait-elle tous les pouvoirs ? Car le voilà qui distribue des rôles de façon autoritaire à chacun de ses camarades : " Toi, tu es plus petit que moi, tu seras mon premier valet. Toi, tu es plus grand, mais si je mets ma couronne, je suis plus grand, donc, tu seras mon second valet. . ". Les copains ne trouvent pas le jeu très drôle, voire humiliant... Alors, au détour de leur cheminement, un branche trop basse va modifier le cours de l'histoire... Fini, le pouvoir ! Notre petit ours est accroché à sa branche et se retrouve tout seul. La nuit tombe, il va dormir dans l'arbre... Le lendemain matin, un petit hibou qui vit dans l'arbre, offre gentiment son aide à l'ourson pour le redescendre. OUF ! Petit ours se hâte d'aller réveiller ses camardes pour reprendre le jeu. " Le roi est de retour, crie-t-il ! " Mais la réponse est inattendue : " Tu n'es plus roi, tu n'as plus de couronne. . ". OUPS ! J'ai oublié ma couronne dans l'arbre pense-til. Vite, il retourne voir le hibou pour lui demander la couronne... " Non ! répond le hibou coiffé de la couronne. Car le roi, maintenant, c'est MOI ! Et pan, dans le baba ! "

Par Edouard Manceau
Chez Gulf Stream

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Auteur

Edouard Manceau

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Dans le baba

Edouard Manceau

Paru le 16/04/2026

Gulf Stream

14,50 €

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