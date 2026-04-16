Un nouvel arc démarre avec ce tome 20 sous le nom S olo Leveling Ragnarok ! Pendant que Sung Jinwoo combat les Itarim, les dieux d'un autre univers, son fils Suho est entraîné par Ber pour le former à protéger la Terre. Le monde est mis en péril par les Itarim, les dieux d'un autre univers, qui cherchent à combler le vide laissé par l'Etre Absolu. Sung Jinwoo n'a d'autre choix que d'envoyer Ber, le roi des fourmis de l'ombre, pour éveiller les pouvoirs de son fils et l'entraîner afin qu'il suive ses traces. Suho doit maintenant conquérir le donjon des ombres et gagner sa place dans le monde des chasseurs...