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Abysses Tome 1

C.S. Quill, C. S. Quill

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Le retour de l'autrice C. S. Quill dans un nouvel univers, après le succès de la série Campus Drivers ! Josephine Westbrook excelle dans l'art du vol. Ingénieuse et méticuleuse, elle navigue dans l'ombre, se glissant de ville en ville pour exécuter des contrats toujours plus audacieux. Mais cette fois, lorsqu'elle s'attaque au port de La Nouvelle-Orléans, ce qui devait être un simple larcin prend une tournure imprévisible. Vance Rackham, propriétaire des lieux, et homme d'affaires aussi charismatique que dangereux, se révèle être un adversaire bien plus redoutable que prévu. Mystérieux et impitoyable, il lui impose un ultimatum : dérober un objet pour son compte... ou mourir. Prise au piège dans un plan aux enjeux qui la dépassent, Joséphine plonge dans un univers ou chaque choix devient un risque, chaque regard une énigme. Entre tension et faux-semblants, Vance et elle s'engagent dans une course contre le danger... et contre eux-mêmes. Dans cet océan de secrets et de trahisons, le moindre faux pas pourrait leur coûter bien plus qu'ils n'imaginaient. Quelques avis sur la série : "Abysses est puissant, touchant, drôle, inoubliable. C. S. Quill a ce don : celui de nous faire ressentir chaque mot, chaque émotion, avec une intensité et une finesse qui n'appartiennent qu'à elle". Delinda Dane "Un vrai coup de coeur : une tension maîtrisée, des émotions à fleur de peau et une intrigue captivante. Chaque page nous entraîne un peu plus loin, impossible de décrocher". Flora Armonie "Quelle claque ! Abysses est une romance comme on les aime, et la quête palpitante de nos héros nous transporte jusqu'au point final. De supposition en révélation, l'autrice nous laisse peu de répit. Bref, c'est un nouveau coup de maître signé C. S. Quill ! " Lyly Bay

Par C.S. Quill, C. S. Quill
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

C.S. Quill, C. S. Quill

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

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Abysses Tome 1

C.S. Quill, C. S. Quill

Paru le 20/05/2026

720 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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