Dites-moi, Princesse ! Tome 5

Une jeune femme de notre monde se réincarne après sa mort dans le corps d'un bébé. Promise à une mort certaine des mains de son propre père, un tyran, elle va devoir l'apprivoiser. Webtoon très populaire en Chine et déjà adapté en anime. Le jour de son dix-huitième anniversaire une jeune femme de notre monde meurt et se réincarne dans le corps d'un nouveau né. Elle est maintenant la princesse Athanasia, promise à une mort certaine des mains de son propre père, un terrible tyran. Deux solutions se présentent à elle : fuir... mais étant un bébé cela semble un peu compliqué ou parvenir à apprivoiser son monstre de père.