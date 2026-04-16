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Dites-moi, Princesse ! Tome 5

Spoon

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Une jeune femme de notre monde se réincarne après sa mort dans le corps d'un bébé. Promise à une mort certaine des mains de son propre père, un tyran, elle va devoir l'apprivoiser. Webtoon très populaire en Chine et déjà adapté en anime. Le jour de son dix-huitième anniversaire une jeune femme de notre monde meurt et se réincarne dans le corps d'un nouveau né. Elle est maintenant la princesse Athanasia, promise à une mort certaine des mains de son propre père, un terrible tyran. Deux solutions se présentent à elle : fuir... mais étant un bébé cela semble un peu compliqué ou parvenir à apprivoiser son monstre de père.

Par Spoon
Chez Kbooks

|

Auteur

Spoon

Editeur

Kbooks

Genre

Sunjung (shojo)

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Dites-moi, Princesse ! Tome 5

Spoon

Paru le 16/04/2026

288 pages

Kbooks

14,95 €

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