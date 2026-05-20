The things gods break

Les dieux veulent la voir morte... Hadès les enterrera tous. Le deuxième tome d'une saga mortellement divine par une autrice best-seller. Je devrais avoir retenu la leçon : Ne pas se moquer des dieux Ne pas tomber amoureuse du souverain des Enfers Et surtout, ne pas se laisser entraîner dans un tournoi divin où je suis le prix maudit. Mais me voici piégée dans le Tartare, le pire gouffre pour l'humanité, affrontant des monstres qui font paraître les dieux miséricordieux. Les Titans, déformés par des siècles de colère et de déchéance, sont enfermés derrière sept verrous. Et devinez quoi ? Je suis la clé. Pour m'en sortir, je vais devoir survivre à chaque terrifiante épreuve à laquelle ils me soumettront. Pour gagner, je vais peut-être devoir devenir quelque chose que les dieux n'auraient jamais imaginé. Oh, et Hadès ? Il s'apprête à enfreindre chaque règle édictée par les dieux. Car pour me sauver, le dieu de la Mort est prêt à brûler le monde entier. Et si j'arrive à m'échapper ? Alors les Titans aussi. Auquel cas, le monde ne se contentera pas de souffrir, il priera pour qu'on abrège ses souffrances.