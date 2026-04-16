Oak Ridge Campus

Elle peut le mener à sa chute, il est sa seule tentation. Et parfois, tomber est la seule façon de se relever... " Féroces sur la glace, fiers dans la victoire. " Sur la glace, Asher Kingston ne doute jamais. Indispensable aux Black Hawks, il n'a qu'un seul objectif : remporter le championnat national universitaire de hockey. Mais son capitaine a été clair : un seul faux pas et il peut dire adieu à son poste. Plus d'indiscipline. Plus de coucheries. Cette saison, c'est sa dernière chance. Brooke Greene voulait juste une année discrète. Un diplôme, une nouvelle routine. Plus de projecteurs, plus de compétitions de patinage artistique, plus d'hommes capables de réduire sa réputation à néant. Mais c'était sans compter sur le sulfureux King, qui représente tout ce qu'elle déteste. Leur première rencontre ? Un désastre. Leur deuxième ? Pire encore. Leur troisième ? Un duel explosif, où chaque regard, chaque mot attise bien plus que ce qu'elle n'est prête à vouloir admettre. Elle veut l'ignorer. Lui devrait en faire autant. Mais certaines rencontres s'imposent comme une évidence. Entre ultimatums, blessures du passé et une attirance qui menace de tout détruire, ils vont devoir choisir : garder leurs distances... ou tout envoyer valser.