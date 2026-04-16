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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Oak Ridge Campus

Tamar Saborido

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Elle peut le mener à sa chute, il est sa seule tentation. Et parfois, tomber est la seule façon de se relever... " Féroces sur la glace, fiers dans la victoire. " Sur la glace, Asher Kingston ne doute jamais. Indispensable aux Black Hawks, il n'a qu'un seul objectif : remporter le championnat national universitaire de hockey. Mais son capitaine a été clair : un seul faux pas et il peut dire adieu à son poste. Plus d'indiscipline. Plus de coucheries. Cette saison, c'est sa dernière chance. Brooke Greene voulait juste une année discrète. Un diplôme, une nouvelle routine. Plus de projecteurs, plus de compétitions de patinage artistique, plus d'hommes capables de réduire sa réputation à néant. Mais c'était sans compter sur le sulfureux King, qui représente tout ce qu'elle déteste. Leur première rencontre ? Un désastre. Leur deuxième ? Pire encore. Leur troisième ? Un duel explosif, où chaque regard, chaque mot attise bien plus que ce qu'elle n'est prête à vouloir admettre. Elle veut l'ignorer. Lui devrait en faire autant. Mais certaines rencontres s'imposent comme une évidence. Entre ultimatums, blessures du passé et une attirance qui menace de tout détruire, ils vont devoir choisir : garder leurs distances... ou tout envoyer valser.

Par Tamar Saborido
Chez Plumes du Web

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Auteur

Tamar Saborido

Editeur

Plumes du Web

Genre

Romance sexy

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Oak Ridge Campus

Tamar Saborido

Paru le 16/04/2026

Plumes du Web

19,90 €

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