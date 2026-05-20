Elektra est enfermée dans un asile psychiatrique, privée de ses souvenirs. Comment a-t-elle sombré dans cet enfer ? Quel lien existe entre son état, une campagne présidentielle américaine et la menace d'un conflit nucléaire imminent ? Pour comprendre la vérité, la redoutable assassin devra s'évader et lever le voile sur une conspiration aux ramifications vertigineuses. Considérée comme l'une des oeuvres majeures consacrées à Elektra, Elektra : Assassin rejoint notre collection MARVEL PRESTIGE. Cette création emblématique réunit Frank Miller (Daredevil), le créateur du personnage, et Bill Sienkiewicz (New Mutants). Une oeuvre audacieuse et radicale, devenue un chef-d'oeuvre du comics, unanimement saluée par les lecteurs comme par la critique.