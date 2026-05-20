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Elektra : Assassin

Xxx, Panini Comics

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Elektra est enfermée dans un asile psychiatrique, privée de ses souvenirs. Comment a-t-elle sombré dans cet enfer ? Quel lien existe entre son état, une campagne présidentielle américaine et la menace d'un conflit nucléaire imminent ? Pour comprendre la vérité, la redoutable assassin devra s'évader et lever le voile sur une conspiration aux ramifications vertigineuses. Considérée comme l'une des oeuvres majeures consacrées à Elektra, Elektra : Assassin rejoint notre collection MARVEL PRESTIGE. Cette création emblématique réunit Frank Miller (Daredevil), le créateur du personnage, et Bill Sienkiewicz (New Mutants). Une oeuvre audacieuse et radicale, devenue un chef-d'oeuvre du comics, unanimement saluée par les lecteurs comme par la critique.

Par Xxx, Panini Comics
Chez Panini comics

|

Auteur

Xxx, Panini Comics

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Elektra : Assassin

Xxx, Panini Comics

Paru le 20/05/2026

296 pages

Panini comics

28,00 €

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Scannez le code barre 9791039147422
9791039147422
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