Perfect Edition

Après une semaine d'immersion, Takashi découvre l'engouement de Kenneth pour la présidentielle et cherche à en savoir davantage. Il interviewe alors Arthur, qui connaît Kenneth depuis la guerre du Vietnam. Quels secrets du passé de Kenneth, Takashi parviendra-t-il à découvrir ? Kaiji Kawaguchi est désormais un auteur incontournable du catalogue Panini. Après Seizon Life, Confession ou plus récemment Cocoro, nous sommes heureux de proposer Eagle, l'une de ses oeuvres majeures, dans une édition grand format qui met pleinement en valeur cette fresque politique. Kawaguchi y explore les coulisses d'une élection présidentielle américaine sous haute tension. A travers ses deux protagonistes, il dévoile un univers où les faux-semblants règnent et où chaque avancée se gagne de haute lutte. Instructif, tendu et remarquablement construit, Eagle captive de bout en bout, porté par un candidat mystérieux qui semble avoir une raison bien précise d'avoir choisi Takashi.