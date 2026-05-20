Undead Iron Fist

Une ancienne prophétie affirme que tous les porteurs du titre d'Iron Fist doivent mourir avant l'âge de 33 ans... mais qui est à l'origine de cette prédiction ? Faut-il la prendre au pied de la lettre ? Danny Rand a bien été tué mais peut-on réellement abattre l'Immortel Iron Fist ? De retour d'entre les morts, Danny se retrouve confronté à Daredevil et aux Armes Immortelles ! Voici une saga importante pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à Iron Fist, puisqu'elle touche au coeur même de la mythologie du personnage. Le scénario est signé Jason Loo (Werewolf by Night), tandis que les dessins sont assurés par Fran Galán, un nouveau venu dans les comics Marvel.