La Meilleure façon de marcher

Elle était juste partie " faire un tour ". Emma Gatewood fut la première femme à parcourir la totalité du sentier des Appalaches. A l'âge de 67 ans, elle a marché 3 500 kilomètres à pied à travers les forêts américaines. 3 500 kilomètres de tempêtes, de nuits à la belle étoile. 3 500 kilomètres en petites chaussures de toile, avec un balluchon pour seul bagage. Rien ne prédestinait cette grand-mère à devenir une icône de la randonnée. Elevée dans la pauvreté, victime de violences conjugales, la vie tragique d'Emma Gatewood semblait tracée. Mais, un pas après l'autre, elle a trouvé son chemin vers la liberté. Ce récit lumineux nous invite à lui emboîter le pas.