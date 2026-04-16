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#Essais

La Meilleure façon de marcher

Ben Montgomery

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Elle était juste partie " faire un tour ". Emma Gatewood fut la première femme à parcourir la totalité du sentier des Appalaches. A l'âge de 67 ans, elle a marché 3 500 kilomètres à pied à travers les forêts américaines. 3 500 kilomètres de tempêtes, de nuits à la belle étoile. 3 500 kilomètres en petites chaussures de toile, avec un balluchon pour seul bagage. Rien ne prédestinait cette grand-mère à devenir une icône de la randonnée. Elevée dans la pauvreté, victime de violences conjugales, la vie tragique d'Emma Gatewood semblait tracée. Mais, un pas après l'autre, elle a trouvé son chemin vers la liberté. Ce récit lumineux nous invite à lui emboîter le pas.

Par Ben Montgomery
Chez Editions Paulsen

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Auteur

Ben Montgomery

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Récits de voyage

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La Meilleure façon de marcher

Ben Montgomery trad. Emmanuelle Ghez

Paru le 16/04/2026

280 pages

Editions Paulsen

22,00 €

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