Les noces de cendre

Bretagne, juin 1505 Lorsque le capitaine René de Kerboullart, maître des eaux et des forêts de Rhuys, demande la main de Sigilée, tout en elle s'enflamme. L'homme est aussi séduisant que mystérieux. Il ne réclame pour dot qu'un lopin de terres marécageuses, oubliées de tous ! Un choix étrange. Dans ces terres noyées de brume, les loups rôdent. Et, jusque dans les murs de l'abbaye voisine, on murmure qu'un mal ancien s'éveille... Tandis que Sigilée s'abandonne à l'homme qu'elle croit aimer, Kerboullart resserre peu à peu son emprise. Il est convaincu qu'elle est la clef d'une malédiction monstrueuse. Une malédiction qu'il est prêt à détruire à tout prix. Quitte à sacrifier son épouse...