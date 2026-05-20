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Dinghai Fusheng Records Tome 1 . Edition collector

Arise Zhang, Fei Tian Ye Xiang

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Trois cents ans après la disparition des arts mystiques, la Chine est entrée dans une ère de guerre et de désordre. Privé d'essence spirituelle, le monde vacille tandis que les démons se rapprochent et qu'une catastrophe annoncée menace toute vie. L'apparition de la Lampe du Coeur change le cours du destin. Elle désigne Chen Xing, seize ans, comme dernier exorciste capable de restaurer l'énergie spirituelle du Ciel et de la Terre. Mais le temps lui est compté : il n'a que quatre années à vivre pour accomplir sa mission. Pour survivre à ce voyage, Chen Xing doit s'allier à Xiang Shu, un guerrier d'exception condamné pour le massacre de deux mille civils. Protecteur malgré lui, dangereux allié, Xiang Shu n'a aucune intention de se plier à ce rôle imposé. Entre conflits humains, forces surnaturelles et intrigues politiques, leur alliance fragile pourrait bien être la dernière chance du monde.

Par Arise Zhang, Fei Tian Ye Xiang
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Arise Zhang, Fei Tian Ye Xiang

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Dinghai Fusheng Records Tome 1 . Edition collector

Arise Zhang, Fei Tian Ye Xiang trad. Marie-Lou Pirat

Paru le 20/05/2026

427 pages

MXM Bookmark

29,99 €

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