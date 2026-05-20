Union noire

J'ai tout perdu une première fois. Je ne commettrai plus les mêmes erreurs. Les flammes ont rongé ma chair. La mort m'a arraché mon dernier souffle... mais elle n'a pas voulu de moi. Je suis revenue à l'Académie, cet enfer que je croyais connaître, peuplé de gens que je prenais pour des amis et qui s'étaient révélés être mes pires ennemis. Il y a deux mois, on m'a offert une seconde chance. Une seconde vie. Pourtant, rien ne se déroule comme prévu. La réalité semble se fracturer : des événements qui n'ont jamais eu lieu auparavant se produisent, de nouveaux visages apparaissent, des créatures mutantes rôdent et un pouvoir mystérieux et incontrôlable grandit en moi. Mon retour a bouleversé le cours du temps. L'histoire est en train de se réécrire. Le moment est venu de changer à mon tour. Grâce aux liens que j'ai tissés dans cette seconde vie, je trouverai les réponses que je cherche. Et je reprendrai tout ce qu'on m'a volé. #HaremInversé #Surnaturel #Académie #Vengeance Attention : ce roman comporte des scènes ou des mentions pouvant heurter la sensibilité des lecteur ices.