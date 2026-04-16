Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le petit âge glaciaire

Brian Fagan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que les climatologues ont dressé un tableau précis des conditions climatiques annuelles des temps historiques. Cette évolution a confirmé une supposition de longue date : le monde a subi une vague de froid de près de 500 ans - le Petit Age Glaciaire - qui s'est étalée d'environ 1300 à 1850 après J. -C. Ce livre raconte l'histoire des années turbulentes, imprévisibles et souvent très froides de l'histoire européenne moderne, et s'attache à montrer comment le climat a modifié les événements historiques et ce que cela signifie dans le contexte du réchauffement climatique actuel. En s'appuyant sur des données scientifiques de pointe, Le Petit Age Glaciaire offre un nouveau point de vue sur des événements familiers. L'archéologue de renom Brian Fagan montre comment la baisse des températures a affecté l'exploration nordique ; comment l'évolution des températures marines a poussé les pêcheurs anglais et basques à suivre d'immenses bancs de morues jusqu'au Nouveau Monde ; comment une crise de subsistance qui s'est étendue sur plusieurs générations en France a contribué à la désintégration sociale et, finalement, provoqué une révolution ; et comment les efforts britanniques pour améliorer la productivité agricole face à la dégradation du climat ont ouvert la voie à la révolution industrielle et, par conséquent, à celle du réchauffement climatique. Cet ouvrage original et passionnant s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, au climat ainsi qu'à la question nouvelle de leurs interactions.

Par Brian Fagan
Chez Editions Les Perséides

|

Auteur

Brian Fagan

Editeur

Editions Les Perséides

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit âge glaciaire par Brian Fagan

Commenter ce livre

 

Le petit âge glaciaire

Brian Fagan

Paru le 30/04/2026

Editions Les Perséides

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371250895
9782371250895
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.