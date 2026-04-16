Le petit âge glaciaire

Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que les climatologues ont dressé un tableau précis des conditions climatiques annuelles des temps historiques. Cette évolution a confirmé une supposition de longue date : le monde a subi une vague de froid de près de 500 ans - le Petit Age Glaciaire - qui s'est étalée d'environ 1300 à 1850 après J. -C. Ce livre raconte l'histoire des années turbulentes, imprévisibles et souvent très froides de l'histoire européenne moderne, et s'attache à montrer comment le climat a modifié les événements historiques et ce que cela signifie dans le contexte du réchauffement climatique actuel. En s'appuyant sur des données scientifiques de pointe, Le Petit Age Glaciaire offre un nouveau point de vue sur des événements familiers. L'archéologue de renom Brian Fagan montre comment la baisse des températures a affecté l'exploration nordique ; comment l'évolution des températures marines a poussé les pêcheurs anglais et basques à suivre d'immenses bancs de morues jusqu'au Nouveau Monde ; comment une crise de subsistance qui s'est étendue sur plusieurs générations en France a contribué à la désintégration sociale et, finalement, provoqué une révolution ; et comment les efforts britanniques pour améliorer la productivité agricole face à la dégradation du climat ont ouvert la voie à la révolution industrielle et, par conséquent, à celle du réchauffement climatique. Cet ouvrage original et passionnant s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, au climat ainsi qu'à la question nouvelle de leurs interactions.