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Petit Ours Brun Mon tableau des émotions

Danièle Bour, Laura Bour, Sarah Khalaf

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Un compagnon pour comprendre ses émotions Ce tableau aide les enfants à identifier ce qu'ils ressentent au quotidien. L'enfant identifie son émotion sur la roue puis trouve une action adaptée. Un objet pratique et ludique Ce grand tableau est conçu pour être utilisé par les enfants en toute autonomie, grâce à son support aimanté et sa roue interactive. Avec son ruban, le tableau peut s'accrocher partout. Un outil pédagogique accessible à toutes les familles Proposé à un prix accessible, ce tableau répond aux besoins de nombreuses familles en proposant aux enfants une approche concrète pour bien vivre leurs émotions chaque jour.

Par Danièle Bour, Laura Bour, Sarah Khalaf
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Danièle Bour, Laura Bour, Sarah Khalaf

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

La vie quotidienne

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Petit Ours Brun Mon tableau des émotions

Danièle Bour, Laura Bour, Sarah Khalaf

Paru le 20/05/2026

Bayard jeunesse

12,90 €

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Scannez le code barre 9791036390951
9791036390951
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