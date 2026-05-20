Petit Ours Brun Mon tableau des émotions

Un compagnon pour comprendre ses émotions Ce tableau aide les enfants à identifier ce qu'ils ressentent au quotidien. L'enfant identifie son émotion sur la roue puis trouve une action adaptée. Un objet pratique et ludique Ce grand tableau est conçu pour être utilisé par les enfants en toute autonomie, grâce à son support aimanté et sa roue interactive. Avec son ruban, le tableau peut s'accrocher partout. Un outil pédagogique accessible à toutes les familles Proposé à un prix accessible, ce tableau répond aux besoins de nombreuses familles en proposant aux enfants une approche concrète pour bien vivre leurs émotions chaque jour.