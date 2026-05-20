La cantoche, Tome 11

Les patates, ça vous épate ! De midi à quatorze heures, à la cantoche, c'est le spectacle ! Ballet de navets, cirque de topinambours, Numéro de carottes et concerto de poireaux, Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti pour le show ! La cantoche, le menu gourmet de l'humour ! Une grande dose d'humour, un peu de tendresse, une pincée de nostalgie, c'est la recette de La Cantoche pour vous servir une série délicieuse, avec un petit goût de reviens-y. Vous reprendrez bien un peu de Nob ? Une série pour les fans de Dad et Mamette.