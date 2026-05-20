Les jumeaux Lucarnes, Tome 01

Sur le terrain, rien ne résiste aux jumeaux Lucarnes ! L'intrépide Jade est la meilleure en attaque, et le solide Léo garde les buts comme personne. Ce sont les stars du F. C. Guiboles, en attendant, un jour peut-être, de faire carrière à l'international ! Ballon rond et BD Kids : un cocktail irresistible ! Imaginée par Sti et dessinée par Pauline de La Provoté, les aventures des jumeaux Lucarnes sont la rencontre du sport préféré des Français et de la première collection de BD d'humour pour enfants ! Le résultat : des gags irrésistibles et du foot, du vrai, pour une série qui parlera à tous les futur-es stars du ballon rond ! Un lancement pour la Coupe du Monde 2026 Cette série événement sera à découvrir à l'occasion de la Coupe du Monde 2026, mais aussi dès avril dans les pages du magazine So Foot club, qui publiera deux épisodes par mois de ces nouveaux héros.