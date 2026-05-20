Le candidat

Pourra-t-elle survivre à la tempête Storm ? Juliette Hildegarde est l'arme secrète de Chéret & Associés, un cabinet parisien de lanceurs d'alerte chargés de réunir des preuves et des témoins pour détruire la réputation de personnalités corrompues. Redoutable et méthodique, Juliette n'a jamais laissé ses émotions interférer dans son travail. Jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de sa nouvelle cible, Damen Storm. Favori dans la course à la présidence, Damen est aussi brillant que séduisant. Dès leur première rencontre, un jeu de pouvoir intense et troublant s'installe entre eux, mettant à mal les certitudes de Juliette. Il semble jouer avec ses propres règles, la défiant à chaque étape. Les gens sensés fuient la tempête... mais elle ne peut s'empêcher de le désirer. Dans cette bataille où se mêlent pouvoir et passion, Juliette se retrouve face à un adversaire qui pourrait bien faire tomber toutes ses défenses. " Une romance politique avec des minorités et des messages forts ? Je signe immédiatement ! " Lebooksansnom #romancepolitique #girlboss - Niveau d'intensité = 3/4 - Présence de trigger warnings A propos de l'autrice Passionnée de cinéma et de littérature, Emilie Hicks se définit comme une autrice de romance engagée. Elle explore des sujets d'actualité forts dans ses intrigues, les questionne à travers ses personnages et espère ainsi nourrir la réflexion de ses lecteurs.