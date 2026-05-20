Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le candidat

Emilie Hicks

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pourra-t-elle survivre à la tempête Storm ? Juliette Hildegarde est l'arme secrète de Chéret & Associés, un cabinet parisien de lanceurs d'alerte chargés de réunir des preuves et des témoins pour détruire la réputation de personnalités corrompues. Redoutable et méthodique, Juliette n'a jamais laissé ses émotions interférer dans son travail. Jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de sa nouvelle cible, Damen Storm. Favori dans la course à la présidence, Damen est aussi brillant que séduisant. Dès leur première rencontre, un jeu de pouvoir intense et troublant s'installe entre eux, mettant à mal les certitudes de Juliette. Il semble jouer avec ses propres règles, la défiant à chaque étape. Les gens sensés fuient la tempête... mais elle ne peut s'empêcher de le désirer. Dans cette bataille où se mêlent pouvoir et passion, Juliette se retrouve face à un adversaire qui pourrait bien faire tomber toutes ses défenses. " Une romance politique avec des minorités et des messages forts ? Je signe immédiatement ! " Lebooksansnom #romancepolitique #girlboss - Niveau d'intensité = 3/4 - Présence de trigger warnings A propos de l'autrice Passionnée de cinéma et de littérature, Emilie Hicks se définit comme une autrice de romance engagée. Elle explore des sujets d'actualité forts dans ses intrigues, les questionne à travers ses personnages et espère ainsi nourrir la réflexion de ses lecteurs.

Par Emilie Hicks
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Emilie Hicks

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le candidat par Emilie Hicks

Commenter ce livre

 

Le candidat

Emilie Hicks

Paru le 20/05/2026

672 pages

HarperCollins France

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033926375
9791033926375
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.