Vengeful Vow

A la Sicuro Academy, même les coeurs les plus endurcis peuvent succomber. Lorsque son père, parrain du clan La Rosa, arrange ses fiançailles avec Marcello, héritier du clan Costa, Mirabella est furieuse. Jouer à la parfaite épouse pendant que son mari dirige le business ? Non merci. Son voeu est rapidement exaucé : victimes d'une explosion, Marcello et son père sont présumés morts. Mirabella peut enfin intégrer la Sicuro Academy, une école réservée aux enfants de mafieux dans laquelle elle espère suivre la même formation que son frère, afin de prendre part à son tour aux affaires familiales. Mais, dès le premier jour de cours, l'entrée remarquée de Marcello, plus dangereux et séduisant que jamais, la fait déchanter. Son fiancé ressuscité n'a que deux objectifs : venger la mort de son père et rappeler à Mirabella qu'elle est désormais sienne. C'est sans compter sur la détermination de la jeune femme à échapper à ce mariage arrangé et à prouver qu'elle peut être bien plus qu'une petite princesse docile. Mais comment fuir un homme qui sait exactement comment la faire céder ? #mafiaromance #darkacademia #mariagearrangé #vengeance - Niveau d'intensité = 4/4 - Présence de trigger warnings A propos des autrices P. Rayne est le pseudonyme sous lequel le duo d'autrices à succès Piper Rayne révèle son côté obscur. Attendez-vous à des romances sombres, interdites et sensuelles.