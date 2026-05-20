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La vie illustrée de Thérèse d'Avila

Carmel, Xxx

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Plongez dans la vie passionnante de sainte Thérèse d'Avila, une femme de feu et de foi dont l'aventure humaine et spirituelle continue d'inspirer aujourd'hui. L'auteure, une carmélite, transmet avec justesse et simplicité l'essentiel du message de Thérèse : la joie de suivre Dieu de tout son coeur. Son style vivant et clair rend cette figure du Carmel accessible et captivante pour les plus jeunes. Les enfants découvriront une sainte proche d'eux, pleine d'énergie et de confiance, à travers un récit rythmé et des illustrations colorées qui donnent vie à chaque épisode. Un ouvrage indispensable qui comble un véritable vide éditorial dans les livres religieux pour enfants.

Par Carmel, Xxx
Chez Editions du Carmel

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Auteur

Carmel, Xxx

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Thérèse d'Avila

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La vie illustrée de Thérèse d'Avila

Carmel, Xxx

Paru le 20/05/2026

80 pages

Editions du Carmel

18,50 €

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