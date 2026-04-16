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#Album jeunesse

Le Conservatoire

Soufie Régani

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Une histoire pleine de tendresse sur l'amour de la musique et la confiance en soi. Pour la première fois, Papa ours ose entrer dans le conservatoire de musique et de danse qui le faisait tant rêver, petit. Accompagné de sa petite oursonne, qui l'encourage, il essaie, intimidé et pataud, différents instruments. C'est une catastrophe... Sa petite oursonne le réconforte comme elle peut, jusqu'à ce qu'enfin, ils trouvent enfin un instrument qui lui convient et qui lui permettra de réaliser son rêve d'enfant : participer à un orchestre !

Par Soufie Régani
Chez Minedition

|

Auteur

Soufie Régani

Editeur

Minedition

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Le Conservatoire

Soufie Régani

Paru le 16/04/2026

32 pages

Minedition

15,00 €

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