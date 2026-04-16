Une histoire pleine de tendresse sur l'amour de la musique et la confiance en soi. Pour la première fois, Papa ours ose entrer dans le conservatoire de musique et de danse qui le faisait tant rêver, petit. Accompagné de sa petite oursonne, qui l'encourage, il essaie, intimidé et pataud, différents instruments. C'est une catastrophe... Sa petite oursonne le réconforte comme elle peut, jusqu'à ce qu'enfin, ils trouvent enfin un instrument qui lui convient et qui lui permettra de réaliser son rêve d'enfant : participer à un orchestre !