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Un royaume d'étoiles et d'ombres

Holly Renee

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Tu es leur sauveuse, mais tu causeras ma perte. Tu ruineras tout mon être. Depuis toujours, Adara sait que son destin ne lui appartient pas. Les marques dorées sur ses joues et sur son dos montrent qu'elle est bénie des étoiles, et son sang recèle un pouvoir très convoité. Le moment venu, elle épousera donc Gavril, le prince héritier du royaume fae de Citlali, pour lui permettre d'asseoir son autorité et de lutter contre les vampyres de la cour ennemie. Mais lorsqu'une délégation traverse la barrière qui sépare le monde des humains du monde magique pour l'escorter au palais, la jeune femme tombe sous le charme du demi-frère de son fiancé, le prince bâtard Evren. Plongée dans une cour dangereuse, Adara est très vite tiraillée entre ce que désire son coeur et son devoir envers le royaume qui est désormais le sien... Ce roman comporte des scènes de sexe et de violence explicites.

Par Holly Renee
Chez Milady

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Auteur

Holly Renee

Editeur

Milady

Genre

Fantasy

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Un royaume d'étoiles et d'ombres

Holly Renee trad. Louise Arnaud

Paru le 20/05/2026

336 pages

Milady

8,95 €

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