Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Passe-temps pour les âmes ignobles

Louis Sanders

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Richard Carter n'est pas un grand lecteur. Il a fallu qu'il tombe sur ce livre à la maison de la presse du bourg voisin. Un livre dont il est le héros. Enfin, façon de parler, car le "roman" en question, signé par un auteur inconnu, dévoile à mots à peine couverts des événements de sa vie qu'il croyait (et espérait) enfouis à jamais. Carter s'aperçoit que sont également mis en cause trois autres Anglais installés comme lui en Dordogne. Qui est cet écrivain décidé à les conduire au désastre ?

Par Louis Sanders
Chez Rivages

|

Auteur

Louis Sanders

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Passe-temps pour les âmes ignobles par Louis Sanders

Commenter ce livre

 

Passe-temps pour les âmes ignobles

Louis Sanders

Paru le 20/05/2026

192 pages

Rivages

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743671105
9782743671105
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.