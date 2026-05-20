Passe-temps pour les âmes ignobles

Richard Carter n'est pas un grand lecteur. Il a fallu qu'il tombe sur ce livre à la maison de la presse du bourg voisin. Un livre dont il est le héros. Enfin, façon de parler, car le "roman" en question, signé par un auteur inconnu, dévoile à mots à peine couverts des événements de sa vie qu'il croyait (et espérait) enfouis à jamais. Carter s'aperçoit que sont également mis en cause trois autres Anglais installés comme lui en Dordogne. Qui est cet écrivain décidé à les conduire au désastre ?