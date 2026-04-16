48 coloriages, des heures de détente et de création Malicieux ou mystérieux, bondissants ou rêveurs, dans Chats et félins, découvrez tout un univers de chats et de fauves majestueux – mais aussi des chatons mignons – dans des postures et des décors variés. Coloriez et laissez le stress s'évaporer ! 48 motifs inspirants pour tous les amoureux des chats. Des pages prédécoupées détachables : encadrez ou offrez vos créations. Un papier 170 g de qualité : peinture, feutres, crayons... tout est permis !