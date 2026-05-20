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Europe, attention !

Thomas Mann

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Après ce que l'on peut considérer comme des errements anti-démocratiques illustrés par son essai Considérations d'un apolitique (1918) où, bien que revendiquant pour l'artiste une posture au-dessus de la mêlée, il exprime un patriotisme allemand conservateur hostile à la république et au pacifisme, Thomas Mann opère un revirement radical dans les années 30, face à la montée du nazisme, et devient le chantre de la démocratie. Il restera fidèle à cette position jusqu'à sa mort en 1955. Les quatre essais présentés ici montrent comment Thomas Mann a su revenir sur ses erreurs pour devenir l'un des défenseurs les plus lucides de la démocratie en Europe.

Par Thomas Mann
Chez Rivages

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Auteur

Thomas Mann

Editeur

Rivages

Genre

Histoire des idées politiques

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Europe, attention !

Thomas Mann trad. Pierre Deshusses

Paru le 20/05/2026

192 pages

Rivages

9,00 €

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