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Magie du Japon

Xxx, Leduc créatif

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Dans Magie du Japon, découvrez 48 coloriages dépaysants. Cerisiers en fleurs, chats kawaï, traditions d'Asie et merveilleux paysages sur fond de mont Fuji... une large variété d'illustrations vous procure des moments uniques de relaxation. Coloriez et laissez le stress s'évaporer ! - Un voyage zen et enchanteur en 48 motifs inspirants. - Des pages prédécoupées détachables : encadrez ou offrez vos créations. - Un papier 170 g de qualité : peinture, feutres, crayons... tout est permis !

Par Xxx, Leduc créatif
Chez L'Inédite

|

Auteur

Xxx, Leduc créatif

Editeur

L'Inédite

Genre

Coloriages adultes

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Magie du Japon

Xxx, Leduc créatif

Paru le 16/04/2026

96 pages

L'Inédite

10,90 €

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Scannez le code barre 9782350324364
9782350324364
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