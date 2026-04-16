Dans Magie du Japon, découvrez 48 coloriages dépaysants. Cerisiers en fleurs, chats kawaï, traditions d'Asie et merveilleux paysages sur fond de mont Fuji... une large variété d'illustrations vous procure des moments uniques de relaxation. Coloriez et laissez le stress s'évaporer ! - Un voyage zen et enchanteur en 48 motifs inspirants. - Des pages prédécoupées détachables : encadrez ou offrez vos créations. - Un papier 170 g de qualité : peinture, feutres, crayons... tout est permis !