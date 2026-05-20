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Que reste-t-il du Front populaire ?

Aude Chamouard

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Le Front populaire de mai 1936 constitue un épisode fondateur de notre histoire politique, dont les héritages se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Il a généré une mythologie spontanée dès ses origines, pour la gauche surtout, afin d'encourager les stratégies d'alliance politique lors de moments clés de notre vie démocratique, mais aussi pour la droite, qui en a fait une de ses cibles de prédilection. Chaque camp politique a construit sa propre narration des événements et de leurs conséquences, à dessein de servir ses intérêts partisans, contribuant à en faire un symbole mobilisateur. Ce livre propose le récit de la genèse et du devenir historique de ces mémoires diverses, parfois concurrentes, entretenues par les partis, les institutions, les médias et la société civile.

Par Aude Chamouard
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

Aude Chamouard

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Histoire des idées politiques

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Que reste-t-il du Front populaire ?

Aude Chamouard

Paru le 20/05/2026

112 pages

Jean-Claude Lattès

9,90 €

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Scannez le code barre 9782709677455
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