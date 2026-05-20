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A double tranchant

Patricia Cornwell

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Au petit matin du jour de Noël, le Dr Kay Scarpetta, reçoit un appel glaçant : le "tueur fantôme" a encore frappé. Depuis des mois, ce meurtrier terrorise le nord de la Virginie, traquant ses victimes à l'aide d'une technologie sophistiquée qui lui permet de s'introduire chez elles et d'observer chacun de leurs mouvements. Lorsque celles-ci se réveillent face à un hologramme fantomatique, il est déjà trop tard. Convoquée à Mercy Island, dans un hôpital psychiatrique où deux personnes ont été brutalement agressées, Scarpetta reconnaît l'une des victimes et commence à se demander si elle ne serait pas la prochaine sur la liste... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert

Par Patricia Cornwell
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

Patricia Cornwell

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Thrillers

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A double tranchant

Patricia Cornwell trad. Dominique Defert

Paru le 20/05/2026

372 pages

Jean-Claude Lattès

22,90 €

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Scannez le code barre 9782709677431
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