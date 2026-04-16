Back From Hell Tome 13

Un sage trahi par son roi revient d'entre les morts pour se venger et ramener la paix. Pour cela, il va lever une armée de squelettes et devenir le nouveau roi des démons ! Après avoir été trahi par son roi, le sage Dwight Harvelt, accompagné de la guerrière Claire Baton, est exécuté publiquement. Refusant d'accepter son sort, Dwight se réincarne en Liche, un squelette doté d'immenses pouvoirs. Il se jure alors d'exaucer le souhait de Claire : ramener la paix dans le monde. Mais pour cela, il va lever une armée de squelettes et devenir le nouveau roi des démons.