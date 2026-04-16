La tendresse des catastrophes

Une aventure romantique extravagante, pleine d'humour et d'esprit Harriet et Max se rencontrent à l'occasion d'un mariage. Elle est misanthrope, il est asocial. Ils s'entendent tout de suite et pourtant ils ne sont d'accord sur rien. De joutes verbales en discussions passionnées, ils ne voient pas l'heure tourner. Tout peut arriver. Et rien ne se passe. Dix ans plus tard, ils se croisent à nouveau. Encore blessée par son enfance tragique, Harriet dirige sa vie sans rien laisser au hasard. Idéaliste, Max rêve d'un monde meilleur. Ils ne pourraient être plus opposés. Malgré tout, ils se savent profondémment liés. Mais Harriet, défiante, met des obstacles à leur relation. Max, de son côté, affronte des difficultés professionnelles et familiales. Sauront-ils rendre les armes et s'autoriser à vivre leur histoire ? Une vision moderne de l'amour, crue et acérée mais sensible, qui s'inscrit dans la réalité sociale et politique de notre temps. Un hommage vibrant aux meilleures comédies romantiques, de Ernst Lubitsch et George Cukor à Nora Ephron et Judd Apatow.