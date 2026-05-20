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Le manifeste des 343

Hélène Strag, Adeline Laffitte

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Fin 1970, Nicole, jeune documentaliste au Nouvel Observateur s'indigne du sort des femmes obligées d'avorter clandestinement. Elle décide de mettre en place une action d'envergure avec le Mouvement de Libération des Femmes et de monter un "scoop" destiné à changer la société et les mentalités... Ce sera le Manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, signé par 343 Françaises connues ou inconnues et publié par le Nouvel Observateur le 5 avril 1971, alors que l'avortement était illégal en France. Cette audace a marqué l'histoire du féminisme français et ouvert la voie à la loi Veil dépénalisant l'avortement, adoptée en 1975.

Par Hélène Strag, Adeline Laffitte
Chez Marabout

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Auteur

Hélène Strag, Adeline Laffitte

Editeur

Marabout

Genre

Divers

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Le manifeste des 343

Hélène Strag, Adeline Laffitte

Paru le 20/05/2026

144 pages

Marabout

11,95 €

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Scannez le code barre 9782501196291
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