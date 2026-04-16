L'histoire bouleversante d'une famille à travers les destins de quatre soeurs captivantes et d'un homme attachant. William Waters a grandi dans un foyer sans amour, marqué par la tragédie. Alors quand il rencontre l'ambitieuse et solaire Julia Padavano à l'université, c'est tout son univers qui s'illumine, et une nouvelle famille l'adopte. Julia est indissociable de ses trois soeurs : Sylvie, la lettrée romantique ; Cecelia, l'artiste libre ; Emeline, la sensible attentionnée. Chacune est sur le point de devenir qui elle est vraiment et de se révéler à elle-même et aux autres. Mais, malgré l'avenir radieux tout tracé par Julia, les ténèbres du passé de William refont surface et menacent de l'engloutir à jamais, déclenchant un cataclysme qui bouleverse l'harmonie de la famille Padavano. Les liens rompus peuvent-ils être réparés ? L'amour, la dévotion et la loyauté des quatre soeurs peuvent-ils être restaurés ? Les Bien-aimés est un grand roman sur l'amour sous toutes ses formes. Que se passe-t-il quand on choisit d'aimer l'autre non en dépit de ce qu'il est, mais justement pour ce qu'il est ? Qu'arrive-t-il quand on décide de vivre selon sa propre vérité intérieure ?