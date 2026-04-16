Le coeur invincible

Le destin de deux femmes ardentes se télescopent dans le décor grandiose de Big Apple L'une a 40 ans, l'autre 23. Elles habitent New York, chacune d'un côté de l'East River. Holly, artiste joaillière, dans un quartier branché de Manhattan, Azaria, apprentie tatoueuse, dans un coin populaire de Brooklyn. Holly voit sa vie s'écrouler, Azaria est en train de la construire. Elles ne se connaissent pas, mais leurs destins convergent l'un vers l'autre. Ce qui les unit, avant tout, c'est le courage d'avancer, convaincues que leur heure finira bien par arriver. Il suffit de tracer son chemin, obstinément. Avec un coeur invincible.