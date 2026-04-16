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#Bande dessinée jeunesse

Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh

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Salama, brillante étudiante, voit sa vie bouleversée par la révolution syrienne et se retrouve tiraillée entre l'envie d'aider son pays et la tentation de fuir pour mettre la famille qui lui reste à l'abri... Poignant destin de femme, histoire de guerre, histoire d'amour, le livre phénomène qui a conquis des centaines de milliers de lecteurs. Salama Kassab, 18 ans, avait la vie devant elle, quand la révolution a commencé en Syrie et quand les combats lui ont tout pris : sa famille, son avenir de pharmacienne. Il ne lui reste plus que Layla, sa belle-soeur enceinte, et sa conviction de pouvoir aider son pays grâce à son travail bénévole à l'hôpital. Mais elle est tiraillée entre l'envie de se rendre utile, et celle de mettre Layla à l'abri. Au moment où elle se résigne finalement à fuir la Syrie, une rencontre avec un jeune militant plein d'espoir va tout remettre en cause. Traduit de l'anglais par Anne Guitton

Par Zoulfa Katouh
Chez 10/18

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Auteur

Zoulfa Katouh

Editeur

10/18

Genre

Romans, témoignages & Co

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Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh trad. Anne Guitton

Paru le 16/04/2026

456 pages

10/18

9,20 €

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