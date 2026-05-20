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La formation professionnelle à l’heure de l’Intelligence Artificielle

Romain Rissoan

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Cet ouvrage s'adresse aux professionnels de la formation continue et de l'éducation : responsables de formation et des ressources humaines, responsables du développement des compétences, dirigeants de PME, managers d'offres au sein d'organismes de formation, formateurs, pédagogues, ainsi qu'aux membres de fédérations représentant ces acteurs. Cette seconde édition a été largement revue et enrichie afin de tenir compte des profondes évolutions technologiques, organisationnelles et pédagogiques qui transforment aujourd'hui le champ de la formation professionnelle. La formation professionnelle joue un rôle central dans les enjeux d'employabilité et de performance économique des entreprises. Toutefois, le contexte actuel modifie en profondeur les approches pédagogiques. Hier centrée sur l'apprentissage d'un métier, la formation doit désormais accompagner des métiers en mutation permanente, confrontés à des outils de plus en plus complexes et à une obsolescence accélérée des compétences. Il en résulte un besoin continu de montée en compétences, souvent difficile à anticiper. Dans ce contexte, les attentes évoluent : besoins plus ciblés, parcours plus courts, exigence accrue de résultats mesurables. Les formations standardisées laissent la place à des dispositifs modulables, contextualisés et individualisés, intégrant l'autoformation. Pour les organismes de formation, la réponse à ces enjeux passe par la refonte des modèles pédagogiques et l'intégration de solutions innovantes telles que le e-learning, le distanciel, le social learning, le rapid learning, les outils connectés et l'intelligence artificielle. Le livre est structuré en trois parties : la première présente les origines, le fonctionnement et les perspectives de la formation professionnelle ; la deuxième revisite les théories de l'apprentissage à la lumière de nouveaux concepts pédagogiques ; la troisième présente les outils et technologies, notamment l'IA, permettant de répondre à ces nouveaux enjeux. A travers cet ouvrage, vous bénéficierez d'une vision globale de la métamorphose en cours de la formation professionnelle et de repères concrets pour choisir et intégrer les outils et techniques pédagogiques les plus adaptés aux objectifs poursuivis.

Par Romain Rissoan
Chez Editions ENI

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Auteur

Romain Rissoan

Editeur

Editions ENI

Genre

Intelligence artificielle

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La formation professionnelle à l’heure de l’Intelligence Artificielle

Romain Rissoan

Paru le 17/06/2026

300 pages

Editions ENI

24,00 €

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Scannez le code barre 9782409054228
9782409054228
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