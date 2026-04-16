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C'est doux, au fil des saisons

Margaux Seydoux

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Après le succès de son premier livre autour de l'univers de Noël, Margaux propose de vous aider à passer l'année en mode cosy ! Découvrez 50 recettes réconfortantes au fil des saisons et 20 tutoriels DIY pour réaliser de charmants cadeaux de table faits main. Des plats printaniers du potager à l'assiette aux goûters d'hiver gourmands, en passant par les pique-nique d'été et les instants cocooning sur le canapé en automne, découvrez 50 recettes réconfortantes à partager avec vos proches. Mais ce n'est pas tout, vous y trouverez aussi 20 tutoriels DIY pour réaliser de charmants cadeaux de table faits maison, parfaits pour surprendre vos invités ! Illustré par l'autrice elle-même, qui apporte une touche artisanale et chaleureuse, ce livre est une véritable invitation à ralentir, créer et savourer les petits plaisirs de la vie tout au long de l'année.

Par Margaux Seydoux
Chez Solar

|

Auteur

Margaux Seydoux

Editeur

Solar

Genre

Cuisine familiale

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C'est doux, au fil des saisons

Margaux Seydoux

Paru le 16/04/2026

184 pages

Solar

24,95 €

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