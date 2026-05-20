Kanban pour le développement logiciel

La démarche Kanban appliquée au développement de produits intangibles, logiciels ou services est une méthode adaptative visant à maîtriser le flux de travail au sein des organisations. Son objectif est de réduire le délai entre la demande d'un client et la livraison effective du produit, tout en améliorant la prévisibilité, la qualité et la performance globale. Ce livre s'adresse aux développeurs de produits logiciels ou de services, aux managers, aux responsables de projet, ainsi qu'aux étudiants et enseignants en gestion de projet, désireux d'acquérir une compréhension à la fois théorique et opérationnelle de Kanban. L'auteur y expose de manière rigoureuse les principes, les pratiques et les outils nécessaires à la mise en oeuvre d'une démarche Kanban complète. Il s'appuie sur une modélisation précise du travail de la connaissance, depuis la visualisation du procédé réel jusqu'à son pilotage par les données et l'amélioration continue. Le lecteur apprendra notamment à : . comprendre les origines manufacturières de Kanban et son adaptation aux spécificités du développement de produits intangibles ; . modéliser un flux de travail réaliste et construire un tableau Kanban fidèle au procédé existant ; . utiliser ce tableau pour piloter les activités, gérer les priorités et fluidifier le travail ; . mesurer le flux à l'aide de métriques pertinentes (temps de cycle, débit, travail en cours) ; . analyser les données collectées grâce à des techniques statistiques simples, mises en oeuvre en langage R ; . améliorer progressivement le procédé de développement par une démarche structurée d'amélioration continue ; . déployer Kanban dans des contextes multi-équipes, multi-projets ou à l'échelle de l'organisation ; . conduire le changement et positionner clairement Kanban par rapport aux approches Agiles itératives.