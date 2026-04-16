Pourquoi avons-nous peur ?

Un essai de vulgarisation accessible et brillant s'appuyant sur les neurosciences pour décrypter point par point les mécanismes de la peur Il y a 7 millions d'années, nos gènes ont muté à un rythme 1 000 fois supérieur à celui des autres espèces. Grâce à notre faculté d'adaptation et d'anticipation, nous sommes peu à peu devenus l'espèce la plus intelligente, mais aussi la plus craintive du règne animal. Aujourd'hui, 60% des 18-35 ans disent souffrir d'éco-anxiété et 1 personne sur 10 est concernée par des phobies maladives. La peur est la plus ancestrale de nos émotions. Elle existe chez tous les vertébrés depuis la nuit des temps. Une glande, nommée amygdale, en déclenche l'activité. Face à l'imminence d'un danger, l'amygdale, tel un signal de détection, lance l'alerte. Face à cette peur, le corps s'immobilise, fuit ou entre en lutte. Ainsi en est-il pour tous les vertébrés, espèce humaine comprise, qui, grâce à ce comportement de défiance, a pu assurer sa survie. Le problème est que, si nous avons domestiqué de grandes peurs - depuis la peur d'un troupeau de mammouths jusqu'à la peur de la foudre - d'autres sont apparues aujourd'hui. Peur de déclassement, peur d'un conflit planétaire, peur climatique. L'ère contemporaine a réactivé la peur. Pourquoi ? En nous éloignant du vivre-ensemble, nous cultivons un individualisme sans repères. Livré à lui-même, l'individu combat ses peurs par des projections fantastiques et des comportements addictifs, deux traits caractéristiques de notre modernité. Il est possible de reprendre le contrôle sur nos peurs en nous évertuant à mieux exercer notre faculté de raisonner, en cherchant à donner plus d'ambition à nos projets collectifs et en reconnectant nos corps à la nature et aux autres.