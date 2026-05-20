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#Roman jeunesse

Ulysse et le cheval de Troie

Mahesine Prune, Jess Pauwels, Prune Mahésine

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En visite à Sparte, Pâris, le prince de la ville de Troie, tombe fou amoureux de la belle reine Hélène et la kidnappe. Le roi Ménélas est furieux et déclare la guerre à Troie ! Les remparts de la ville sont trop solides et les combats ont encore cours dix ans plus tard... Désespéré, Ménélas charge Ulysse de trouver une solution pour s'emparer de Troie par la ruse. Il a alors l'idée de construire un immense cheval de bois... Des références mythologiques incontournables Cet ouvrage fait découvrir aux jeunes enfants le célèbre mythe du cheval de Troie. La légende raconte comment Ulysse a mis en oeuvre sa ruse pour franchir les impénétrables remparts de Troie, et comment les Grecs ont remporté cette guerre. Un documentaire narratif Grâce à la narration, l'enfant apprend du vocabulaire "mine de rien" . Qu'est-ce qu'une ruse ? une prédiction ? L'information passe aussi par de la culture générale en lien avec le mythe, en expliquant la légende du cheval de Troie, l'un des célèbres épisodes de cette guerre mythologique. Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec un arbre généalogique des héros pour mieux comprendre les liens entre les personnages, une page d'ouverture pour mettre en contexte le mythe, et une page de conclusion qui raccroche le texte au quotidien des enfants !

Par Mahesine Prune, Jess Pauwels, Prune Mahésine
Chez Editions Milan

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Auteur

Mahesine Prune, Jess Pauwels, Prune Mahésine

Editeur

Editions Milan

Genre

Grèce

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Ulysse et le cheval de Troie

Mahesine Prune, Jess Pauwels, Prune Mahésine

Paru le 20/05/2026

32 pages

Editions Milan

7,90 €

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Scannez le code barre 9782408063412
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