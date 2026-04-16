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#Roman francophone

Aliénor d'Aquitaine

Marie-Noëlle Demay

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Après le succès d' Aliénor d'Aquitaine. Il y eut un soir, et il y eut un matin , un nouveau roman passionnant qui revisite un moment clé méconnu de la vie de la grande reine. Novembre 1173. Aliénor d'Aquitaine se dresse contre son époux, le roi d'Angleterre Henri II, et rallie ses fils et une partie de la noblesse pour fomenter une révolte. Le complot tourne court... Acculée, Aliénor prend la fuite mais est capturée. Emprisonnée à Chinon, puis assignée à résidence pendant quinze ans en Angleterre, coupée du monde et des siens, privée de tout pouvoir, elle va affronter la solitude, le désespoir et la colère. Mais la reine comprendra peu à peu que la véritable liberté est à rechercher au coeur d'elle-même, là où l'âme vibre, intacte. Et n'est-ce pas la plus implacable des revanches ? Marie-Noëlle Demay restitue avec virtuosité l'intimité et la force d'une femme hors du commun, dont la modernité traverse les siècles et continue de fasciner. Une plongée captivante dans le Moyen Age et un récit puissant, poignant, qui explore les sacrifices et les passions d'une souveraine légendaire. " Passionnant ! L'histoire d'une indomptable souveraine qui défie le pouvoir et traverse quinze ans de captivité. " - Tatiana de Rosnay

Par Marie-Noëlle Demay
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Marie-Noëlle Demay

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Moyen Age

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Aliénor d'Aquitaine

Marie-Noëlle Demay

Paru le 16/04/2026

240 pages

Presses de la Cité

22,00 €

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