Une nouvelle enquête de Guillaume Lassire et Paule Nirsen, membres du mystérieux Département S, un bureau non officiel chargé d'élucider des affaires étranges... Et si le crime parfait n'était pas de faire disparaître quelqu'un mais de prendre sa place ? Des os humains découverts dans une poupée de chiffon. Des cadavres aux visages masqués retrouvés dans les entrailles de la ville. Une psychiatre atrocement mutilée, gisant dans son cabinet. A Lyon, la peur s'installe. L'archiviste Paule Nirsen et le capitaine Guillaume Lassire, membres du Département S, sont chargés de l'enquête. Mais à mesure qu'ils progressent, leurs certitudes vacillent et la réalité se fissure. Le danger prend un visage d'autant plus terrifiant qu'il est familier. Avec Les Remplacés , Joseph Macé-Scaron signe un roman sombre et captivant, au coeur d'une ville marquée par la dualité, entre Rhône et Saône, collines opposées, réseaux visibles et souterrains. Du réalisme noir au vertige psychologique, un thriller envoûtant qui interroge l'identité, la folie et la part d'ombre que chacun porte en soi. Qui n'a jamais rêvé de devenir quelqu'un d'autre ?