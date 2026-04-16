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Les remplacés

Joseph Macé-Scaron

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Une nouvelle enquête de Guillaume Lassire et Paule Nirsen, membres du mystérieux Département S, un bureau non officiel chargé d'élucider des affaires étranges... Et si le crime parfait n'était pas de faire disparaître quelqu'un mais de prendre sa place ? Des os humains découverts dans une poupée de chiffon. Des cadavres aux visages masqués retrouvés dans les entrailles de la ville. Une psychiatre atrocement mutilée, gisant dans son cabinet. A Lyon, la peur s'installe. L'archiviste Paule Nirsen et le capitaine Guillaume Lassire, membres du Département S, sont chargés de l'enquête. Mais à mesure qu'ils progressent, leurs certitudes vacillent et la réalité se fissure. Le danger prend un visage d'autant plus terrifiant qu'il est familier. Avec Les Remplacés , Joseph Macé-Scaron signe un roman sombre et captivant, au coeur d'une ville marquée par la dualité, entre Rhône et Saône, collines opposées, réseaux visibles et souterrains. Du réalisme noir au vertige psychologique, un thriller envoûtant qui interroge l'identité, la folie et la part d'ombre que chacun porte en soi. Qui n'a jamais rêvé de devenir quelqu'un d'autre ?

Par Joseph Macé-Scaron
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Joseph Macé-Scaron

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Romans policiers

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Les remplacés

Joseph Macé-Scaron

Paru le 16/04/2026

320 pages

Presses de la Cité

22,00 €

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